محافظة أربيل تعتزم تشييد حديقةٍ في حي "ژیان" بمساحة 17 ألف متر مربع

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم محافظة أربيل بإقليم كوردستان إنشاء حديقةٍ في حي "ژیان" ضمن مساحةٍ إجمالية تصل لنحو 17 ألف متر مربعة، وبكلفة تقدّر بأكثر من مليار دينار.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن الحديقة المزمع البدء بتشييدها قريباً، الهدف منها حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة.

وقال خوشناو عبر الفيسبوك: سيتم بناء حديقةٍ جديدة في حي "ژیان" بأربيل على مساحة 17 ألف متر مربع، وبكلفة مليار و40 مليون دينار.

وأضاف: جميع الاستعدادات جارية، وسيتم البدء بتشييدها قريباً.

وتحتضن أربيل 450 حديقة ومنتزه وغابة، وبفضلها وصلت نسبة المساحات الخضراء إلى 19.5% من إجمالي مساحة المحافظة.

وإضافة إلى الاستمرار بحملة التشجير في الجُزر الوسطية في الشوارع والأماكن العامة، فإن خطة وبرنامج محافظة أربيل هو تشييد منتزهات وحدائق جديدة.