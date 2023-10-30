صحة وبیئة

محافظة أربيل تعتزم تشييد حديقةٍ في حي "ژیان" بمساحة 17 ألف متر مربع

author_image Kurdistan24 اربیل
مبنى محافظة أربيل
مبنى محافظة أربيل
کوردستان أوميد خوشناو حديقة مساحات خضراء

أربيل (كوردستان 24)- تعتزم محافظة أربيل بإقليم كوردستان إنشاء حديقةٍ في حي "ژیان" ضمن مساحةٍ إجمالية تصل لنحو 17 ألف متر مربعة، وبكلفة تقدّر بأكثر من مليار دينار.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو، إن الحديقة المزمع البدء بتشييدها قريباً، الهدف منها حماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة.

وقال خوشناو عبر الفيسبوك: سيتم بناء حديقةٍ جديدة في حي "ژیان"  بأربيل على مساحة 17 ألف متر مربع، وبكلفة مليار و40 مليون دينار.

وأضاف: جميع الاستعدادات جارية، وسيتم البدء بتشييدها قريباً.

وتحتضن أربيل 450 حديقة ومنتزه وغابة، وبفضلها وصلت نسبة المساحات الخضراء إلى 19.5% من إجمالي مساحة المحافظة.

وإضافة إلى الاستمرار بحملة التشجير في الجُزر الوسطية في الشوارع والأماكن العامة، فإن خطة وبرنامج محافظة أربيل هو تشييد منتزهات وحدائق جديدة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف