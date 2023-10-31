الهلال الاحمر الفلسطيني: قصف إسرائيلي في غزة قرب مستشفى القدس

أربيل (كوردستان24)- أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر الثلاثاء أنّ الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في شمال قطاع غزة قريبة جداً من مستشفى القدس التابع له والذي نزح إليه آلاف المدنيين للاحتماء من القصف الإسرائيلي.

وقالت الجمعية في منشور بالإنكليزية على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "قصفٌ مدفعي وجوي متواصل على منطقة تلّ الهوى في غزة حيث يقع مستشفى القدس".

وأضافت أنّ "المبنى يهتزّ، والمدنيّون النازحون والطواقم العاملة يشعرون بالخوف والهلع".

وسبق للهلال الأحمر أن أعلن عن تعرّض نفس المنطقة لقصف مماثل مساء الأحد.

وكان مدير المستشفى بشار مراد قال لوكالة فرانس برس الأحد "تلقّينا اليوم تهديدات شديدة اللهجة من قوات الاحتلال (الإسرائيلي) بالإخلاء الفوري لمستشفى القدس... كونه سيتمّ قصفه".

ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية هذه الدعوة بأنّها "مثيرة للقلق العميق"، مؤكّداً أنّه من المستحيل إخلاء مستشفى دون تعريض حياة المرضى للخطر.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على منصّة إكس "نكرّر القول إنّه من المستحيل إخلاء مستشفيات مكتظّة بالمرضى دون تعريض حياتهم للخطر".

وبالإضافة إلى المرضى، يؤوي المستشفى 14 ألف نازح لجأوا إليه هرباً من القصف الإسرائيلي، وفقاً للهلال الأحمر.

وتتّهم إسرائيل حماس بأنّها تستخدم مستشفيات لإخفاء أسلحتها ومقاتليها، لكنّ الحركة الإسلامية الفلسطينية تنفي ذلك.

من جهتها، ندّدت تركيا "بأشدّ العبارات" بقصف إسرائيلي استهدف الإثنين مستشفى آخر في قطاع غزة تموّله أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّ "كلّ المعلومات الضرورية، بما في ذلك بيانات المنشأة المعنية - وهي مستشفى السرطان الوحيد في غزة - تمّ إرسالها مسبقاً إلى السلطات الإسرائيلية، وليس هناك أيّ تفسير لهذا الهجوم".

وأضافت أنّ "الحصار وهذه الهجمات اللاإنسانية، التي تهدف لحرمان الفلسطينيين في غزة من أبسط حقوقهم الأساسية، تنتهك بوضوح القانون الدولي".