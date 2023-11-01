سیاسة

إقليم كوردستان والولايات المتحدة يؤكدان استمرار التعاون المشترك

author_image Kurdistan24 اربیل
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أربيل (كوردستان 24) - استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأربعاء 1 تشرين الثاني 2023،  سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في العراق الينا رومانوساكي.

وخلال اللقاء، ناقش الجانبان، مواصلة تطوير العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان مع الولايات المتحدة ضمن إطار الاتفاقية الاستراتيجية الأميركية العراقية، وأكد الجانبان على استمرار التعاون المشترك وأهمية حماية قوات التحالف والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العراق.

وفي محور آخر من اللقاء الذي حضره القنصل العام للولايات المتحدة في اقليم كوردستان، تم بحث الأوضاع الداخلية لاقليم كوردستان وآخر التطورات في الاقليم بشكل عام.

بي
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