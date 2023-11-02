إرجاء مؤتمر بغداد الذي يشارك فيه ماكرون على خلفية "الأحداث الإقليمية"

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين في تصريحات صحفية أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي، التي كانت مقررة أواخر تشرين الثاني/نوفمبر ويشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أرجئت "حتى إشعار آخر" على خلفية "الأحداث الإقليمية".

وقال علاء الدين إن مؤتمر بغداد 2023 للتكامل الاقتصادي والاستقرار الاقليمي "أرجئ حتى إشعار آخر، على خلفية الأحداث الإقليمية لا سيما ما يحصل في فلسطين"، مؤكداً بذلك معلومات نشرت في مقال لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.

وكان كل من مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرحا، أن النسخة الثالثة من مؤتمر بغداد للاستقرار الإقليمي- الذي تشارك باريس في تنظميه- سيعقد في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني في العاصمة العراقية.

ويهدف المؤتمر إلى جمع كل الدول المجاورة للعراق.