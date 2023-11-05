قريباً.. تصدير تُفاح "برواري بالا" إلى دولة الإمارات

أربيل (كوردستان 24)- أكد المُدير العام لزراعة دهوك أحمد جميل، اليوم الأحد، أنه خلال وقتٍ قريب سيتم تصدير تُفاح منطقة "برواري بالا" في محافظة دهوك، إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة.

وقال أحمد جميل في تصريحٍ لـ كوردستان24، إنه "خلال وقتٍ قريب سيتم تصدير تُفاح ناحية "كاني ماسي" التابعة لمنطقة "برواري بالا" في محافظة دهوك، إلى دولة الإمارات العربية المُتحدة".

وأضاف: "الآن دخل موسم التفاح مراحله النهائية، والتُفاح الصالح للتصدير موجودٌ في مخازننا"، مبيناً أن "الكميات المتبقية سيتم استخدامها لأغراضٍ أخرى".

وفي وقتٍ سابق، قال وزير التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان كمال مسلم، في تصريحٍ لـ كوردستان24، خلال فعاليات مهرجان حلبجة للرمان والخريف، إنه "تجري التحضيرات لتصدير تفاح منطقة (برواري بالا) إلى خارج كوردستان".

وبدعم من التشكيلة الحكومية التاسعة، وصلت العديد من منتجات الإقليم الزراعية إلى مستوى الاكتفاء الذاتي، تشمل البطاطا والذرة والخيار وأنواع من الفاكهة والخضروات الأخرى. وإحدى أهم خطوات حكومة كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات المتحدة ودول أخرى في الخليج. كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.