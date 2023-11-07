مدير مطار أربيل يعلن عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها

أربيل (كوردستان24)- أكد مدير مطار أربيل الدولي، عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها، بعض تعليق مؤقت للرحلات، خلال ساعات الصباح الأولى.

وقال مدير مطار أربيل الدولي، أحمد هوشيار لكوردستان24: "بعد الهجوم، صباح اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2023، ، تم تعليق الرحلات الجوية في المطار لفترة مؤقتة، ولكن الآن عادت الرحلات الجوية في مطار أربيل الدولي إلى طبيعتها".

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، تعرض مطار أربيل الدولي فجر اليوم لاستهداف مجهول تصدت له الدفاع الجوية لمواقع التحالف القريبة والتي كانت مقصودة بالهجمات، دون تسجيل خسائر تذكر.

ويتعرض مطار أربيل لهجمات متكررة تتركز على قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي قرب المطار، والهجمات تشنها على الأغلب مسلحو فصائل عراقية مرتبطة بإيران.