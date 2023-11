وزير الداخلية بإقليم كوردستان يلتقي وزير الهجرة البريطاني

أربيل (كوردستان 24)- التقى وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، بوزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك وبحثا أهمية التعاون لمعالجة الهجرة غير الشرعية.

وقال أحمد عبر منصة (إكس- X) اليوم الجمعة: اجتمعنا اليوم بوزير الهجرة البريطاني روبرت جينريك وفريقه، وخلال اللقاء أكدنا على أهمية العمل مع الأصدقاء الدوليين لمعالجة مشاكل الهجرة غير الشرعية.

وكان وزير الداخلية في إقليم كوردستان، اجتمع في الـ 7 نوفمبر تشرين الثاني الجاري بوزير الأمن البريطاني توم توغندهات، لبحث تعزيز العلاقات بين أربيل ولندن.

وأكّد الجانبان خلال لقائهما في العاصمة لندن "على تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والمملكة المتحدة. كما ناقشا استمرار التنسيق والعمل المشترك لمحاربة الإرهاب والمنظمات الإجرامية".

وسبق أن وقّع وزير الداخلية في إقليم كوردستان ووزير الأمن البريطاني في الـ 30 أغسطس آب الماضي، في العاصمة أربيل "مذكرة تفاهم مشتركة حول التنسيق والتعاون والتدريب في مجال مكافحة الجريمة المنظمة بين الحكومتين.

وتعد مذكرة التفاهم تلك، جزءاً من علاقةٍ متينة ومهمة ومستمرة بين حكومتي إقليم كوردستان والمملكة المتحدة، للعمل معاً للتصدي للجريمة المنظمة العابرة الحدود الوطنية والتي تشكل تهديداً للمواطنين.

وتحدد المذكرة خارطة طريق للعمل معاً على تحسين سلامة وأمن ورفاهية المواطنين من كلا الجانبين والعمل معاً لتبادل الخبرات وبناء القدرات، على أساس حقوق الإنسان والمعايير الدولية المشتركة والامتثال لها على مستوى أوسع.

