محاولاتهم ستذهب سدى.. رئيس مجلس محافظة أربيل ينتقد من يسعون إلى تقليص حجم المشاريع الخدمية

أربيل(كوردستان24)- جدد رئيس مجلس محافظة أربيل، علي رشيد، التأكيد على أن مشاريع التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان والتي تغطي جميع قطاعات الحياة قد أحزنت من يريد ايقاف أجندات هذه الكابينة المليئة بالخدمات بخطط إقليمية ومحلية.

وقال رشيد، لـ كوردستان24: "كثفت التشكيلة الحكومية التاسعة جهودها، وتعمل بشفافية، في تقديم الخدمات على أفضل وجه، والقضاء على الفساد، وأيضا بناء البنية التحتية الاقتصادية، لكن بعض الخطط المحلية والإقليمية تريد تقليص حجمها إلى مشاريع أصغر، مثل تقليلهم من شأن تركيب كاميرات المراقبة، ويقول: "أرادوا أن يولي المشروع اهتماما أقل، فبعض المؤسسات تريد أن تجعل الناس مأجورين لديها، لكنهم الآن يقولون تلك الكاميرات قللت من عدد الحوادث المرورية، وكل محاولاتهم في تقليص الأعمال والمشاريع الخدمية للتشكيلة الوزارية باءت بالفشل، والمشاريع مستمرة".

وأضاف، "عندما تطلب البلدية من الناس عدم التجاوز على الشوارع، فهذا لأن الشوارع ملكية عامة، فهذا في مصلحة المواطنين، لكن هنالك مجموعة من الناس، تجمعت لتشجيع المواطنين على القيام بأفعال قبيحة".

رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، يضع الخطط، مؤكداً تنفيذ برنامج حكومته، ولا يريد إخراج هذا البرنامج من مساره، وهناك من لا يعجبه هذا العمل الجيد والمشاريع، ويريد تعطيل عملها".

من جهة أخرى يشير رئيس مجلس محافظة أربيل الى أن هناك جهوداً اقليمية ومحلية تريد تقليص حجم اقليم كوردستان، فهي تريد تحقيق أهدافها في الأيام المظلمة، مما دفعهم الى ان يكون لهم يد في القرارات التي تصدرها المحكمة الاتحادية بحق اقليم كوردستان، لذلك يجب ان نستمر في تسليم هذه المشاريع الخدمية التي لا يريدوننا أن نكملها.