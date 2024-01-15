أسعار العملات الأجنبية والذهب في تداولات أسواق كوردستان

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنين 15 كانون الثاني يناير 2024، في تداولات أسواق كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في كوردستان

100 دولار أمريكي = 152.450 دينار عراقي

100 يورو = 166.500 دينار عراقي

100 جنيه استرليني = 192.000 دينار عراقي

100 ليرة تركي = 5100 دينار عراقي

100.000 تومان إيراني = 3000 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2321 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 510.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 450.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 390.000 دينار عراقي