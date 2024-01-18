أمن

إطلاق نار داخل مستشفى ببغداد والصحة العراقية تفتح تحقيقاً

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أربيل(كوردستان24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية، فتح تحقيق بحادثة إطلاق نار في مستشفى الإمامين الكاظمين (ع س).

وذكرت الوزارة في بيان، أنها "تود ان توضح حول ما حدث في مستشفى مدينة الإمامين الكاظمين عليهما السلام الطبية، حيث قام شخص مجهول  بإطلاق النار ليلاً على شرطي وأصابه بجروح خطيرة وأصاب موظفاً اخراً قبل أن يقدم على الانتحار بعد محاصرته من قبل القوات الأمنية"، مؤكدة انه "تم البدء باجراء تحقيق حول ملابسات الحادث."

وأكدت الوزارة، "استمرار المستشفى بتقديم خدماته الصحية المختلفة بشكل طبيعي".

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