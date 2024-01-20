أمن

مقتل 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بقصفٍ إسرائيلي على دمشق

author_image Kurdistan24 اربیل
مكان الاستهداف
مكان الاستهداف
سوریا

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بغارةٍ جويةٍ إسرائيلية صباح اليوم السبت وسط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أكدته وكالة مهر الإيرانية.

من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقلاً عما وصفته بـ "مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا"، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماعاً لمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقادة ميلشيات عراقية موالية لطهران.

وأكّدت رويترز نقلاً عن مصادرها، أن من بين القتلى، "أبو منتظر" القيادي في ميليشيا عراقية موالية لإيران، ومسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا المدعو "حاج صادق".

يأتي ذلك، بعد نحو شهرٍ من إعلان طهران مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين الأكثر خبرة في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، قالت إن انفجاراً عنيفاً هز صباح اليوم السبت، حي مزة فيلات في العاصمة السورية دمشق، ناجم عن قصفٍ إسرائيلي، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتضمُّ منطقة "مزة فيلات غربية" سفارات وقنصليات، وتعد واحدة من مناطق سكن الشخصيات المعروفة.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف