مقتل 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بقصفٍ إسرائيلي على دمشق

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل 4 مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني بغارةٍ جويةٍ إسرائيلية صباح اليوم السبت وسط العاصمة السورية دمشق، وفق ما أكدته وكالة مهر الإيرانية.

من جانبها ذكرت وكالة رويترز نقلاً عما وصفته بـ "مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا"، إن الغارة الإسرائيلية استهدفت اجتماعاً لمسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقادة ميلشيات عراقية موالية لطهران.

وأكّدت رويترز نقلاً عن مصادرها، أن من بين القتلى، "أبو منتظر" القيادي في ميليشيا عراقية موالية لإيران، ومسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا المدعو "حاج صادق".

يأتي ذلك، بعد نحو شهرٍ من إعلان طهران مقتل رضي موسوي، أحد المستشارين الأكثر خبرة في سوريا، في ضربة صاروخية إسرائيلية استهدفته في منطقة السيدة زينب قرب دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا، قالت إن انفجاراً عنيفاً هز صباح اليوم السبت، حي مزة فيلات في العاصمة السورية دمشق، ناجم عن قصفٍ إسرائيلي، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

وتضمُّ منطقة "مزة فيلات غربية" سفارات وقنصليات، وتعد واحدة من مناطق سكن الشخصيات المعروفة.