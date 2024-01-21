أمن

"سنتكوم" تنشر معلومات عن الهجوم الصاروخي على "عين الأسد"

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قاعدة عين الأسد "أرشيفية"
قاعدة عين الأسد "أرشيفية"
العراق عين الأسد قاعدة عين الأسد سنتكوم

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط "سنتكوم"، تعرّض قاعدة عين الأسد بمحافظة الأنبار، لهجومٍ بصواريخ باليستية أمس السبت.

وبحسب "سنتكوم"، فإن الهجوم الذي نفّذته جماعات عراقية مسلحة مدعومة من إيران، تسبّب بإصابة عدد من الموظفين الأميركيين في الرأس جراء ارتداد أصوات الانفجارات.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيانٍ لها، "رغم أن نظام الدفاع الجوي الموجود في عين الأسد أسقط معظم الصواريخ، إلا أن بعضها أصابت القاعدة ويجري تقييم الأضرار".

وأمس السبت، أكّد المتحدّث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، إصابة جندي عراقي بقصف استهدف قاعدة عين الأسد العراقية في محافظة الأنبار.

وقال رسول في تصريحٍ صحفي، إن "عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر اللواء 29 الفرقة السابعة التابعة لقيادة عمليات الجزيرة ضمن قاعدة عين الأسد، تسببت بإصابة جندي وإحداث أضرارٍ في المقر".

وأشار إلى أن "القاعدة تتضمن مقرات لقطعاتنا العسكرية وكذلك قاعدة جوية وأفواج حماية وحراسة ومقر قيادة الجزيرة إضافة إلى معسكر تدريب عراقي".

وقاعدة عين الأسد، القادسية سابقاً، تعدُّ ثاني أكبر القواعد الجوية العراقية بعد قاعدة بلد، وهي مقرّ قيادة الفرقة السابعة في الجيش العراقي تقع غربي محافظة الأنبار.

عام 1980 بدأت شركة يوغسلافية بإنشاء القاعدة قرب نهر الفرات وأنهتها عام 1987، وتتسع لخمسة آلاف عسكري مع المباني اللازمة لإيواء الجنود.

عام 2003، سيطرت القوات الأميركية على القاعدة واتخذتها قاعدة جوية ومركزاً رئيسياً لنقل القوات والمؤن طوال فترة وجودها في العراق حتى ديسمبر كانون الأول 2011، حيث سلّمتها للقوات العراقية.

وبدءاً من نهاية 2014، تواجد فيها أكثر من 300 جندي أميركي، بصفة مدربين للقوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش.

 

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