مقترحٌ أميركي لدخول "قسد" في شراكةٍ مع النظام السوري لمحاربة داعش

أربيل (كوردستان24)- طرحت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" على قوات سوريا الديمقراطية “قسد” للدخول في شراكة مع النظام السوري لمحاربة تنظيم داعش.

تأتي خطة الشراكة تلك، كجزءٍ من مراجعة متجددة لسياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا، والتي لا تزال قيد النقاش في وزارة الخارجية، بحسب ما أكّده موقع المونيتور الأميركي.

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على المداولات، بشرط عدم الكشف عن هويتها بأنه “تمّت الاستعانة بتركيا، الحليف المهم في الناتو، لإبداء رأيها”.

وجرى تناول ملامح الخطة الاستراتيجية المقترحة خلال اجتماع دعا إليه مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض (NSC) بناءً على طلب من وزارة الدفاع للجنة السياسات البينية (IPC) التي تجمع ممثلين من وزارة الخارجية، وكالة المخابرات المركزية وأصحاب المصلحة الآخرين، والذي عقد في 18 يناير/كانون الثاني.

ولم تتطرق المصادر إلى تفاصيل مقترح البنتاغون، مشيرة فقط إلى أن هدفه كان “حماية” قوات سوريا الديمقراطية “قسد” في القتال ضد داعش على المدى المتوسط إلى الطويل.

وامتنعت المصادر عن التعليق على ما إذا كانت الاجتماعات تمهد لانسحاب محتمل لحوالي 900 من قوات العمليات الخاصة الأميركية المنتشرة حاليًا في شمال شرقي سوريا.

وعلّق الموقع على ما أوردته المصادر بالإشارة إلى وجود “مؤشرات متزايدة على أن الانسحاب قد يكون حتمياً إن لم يكن وشيكاً في ظل تصاعد التوترات بين القوات المدعومة من إيران والولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر".