مجلس النواب العراقي يحدد موعد انعقاد جلسة انتخاب رئيسه الجديد

أربيل(كوردستان24)- قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، 25 كانون الثاني 2024، عقد جلسة السبت المقبل لانتخاب رئيس جديد بدلا عن محمد الحلبوسي، تعقبها جلسة أخرى الاثنين.

وتضمنت الفقرة الأولى من جدول أعمال الجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب.

وعقد مجلس النواب مساء السبت 13 كانون الثاني/ يناير الجاري، جلسة لاختيار رئيس جديد للمجلس بدلاً من السابق محمد الحلبوسي، وفي الجولة الأولى للتصويت على المرشحين فاز مرشح حزب "تقدم" شعلان الكريم بـ 152 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي مرشح تحالف السيادة بـ97 صوتاً، ومن ثم رفع مجلس النواب الجلسة بعد مشاجرة بين النواب.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية يوم 17 من شهر كانون الثاني الجاري عن مباشرتها بالتحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى للنواب للتصويت لصالح مرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.

وشكّل رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء 23 من شهر كانون الثاني الجاري، لجنة تحقيق نيابية بشأن ما رافق تلك الجلسة من ادعاءات تقاضي رشى وأموال من أجل التصويت لمرشح معين يكون خليفة للمبعد من منصبه محمد الحلبوسي.

ومنذ إلغاء عضوية محمد الحلبوسي في مجلس النواب العراقي، وبالتالي سحب منصبه رئيساً للمجلس، لم تنجح الكتل السياسية السُّنية من الاتفاق على مرشحٍ مشترك لتولي منصب رئيس البرلمان.

وبحسب العرف السياسي المعمول به في العراق منذ سقوط النظام السابق 2003، فإن منصب رئيس مجلس النواب من حصة السُّنة، ورئاسة الوزراء للشيعة، ورئيس البلاد للكورد.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ألغت في الـ 14 من نوفمبر تشرين الثاني 2023، عضوية محمد الحلبوسي، وهو قرارٌ أثار ردود فعل قوية من جانب الأحزاب السُّنية، ووصفته بـ "القرار السياسي".