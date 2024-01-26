وزارة الموارد الطبيعية تحدّد موعد استئناف إنتاج الغاز في حقل كورمور

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، أن الهجوم الصاروخي على حقل كورمور بالسليمانية "تسبب بخسائر مادية، دون أن يسفر عن إصابات".

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، اليوم الجمعة، إن استئناف إنتاج الغاز لمحطات الطاقة الكهربائية "سيبدأ مع عودة الوضع إلى طبيعته".

وأكّد البيان، أن فرق وزارة الموارد الطبيعية وشركة دانة غاز "تعمل على استئناف إنتاج الغاز في حقل كورمور، بعد اندلاع حريق الليلة الماضية جراء هجوم بطائرة مسيرة على الحقل".

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كور مور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كور مور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.