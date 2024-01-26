عبدالله يطالب بغداد باتخاذ إجراءات منع تكرار الاعتداءات على المنشآت الحيوية

أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، استهداف حقل (كورمور) الغازي في محافظة السليمانية والذي تسبب بقطع الكهرباء عن عدد من المناطق بإقليم كوردستان.

وطالب عبد الله خلال بيانٍ له، الجمعة، الحكومة الاتحادية "بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من تكرار الاعتداءات على المنشآت المدنية والحيوية التي باتت تشكل خطراً حقيقياً على الأمن والاستقرار".

داعياً إلى ضرورة "كبح جماح الجهات الخارجة عن القانون ومحاسبتهم".

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كور مور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كور مور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.