واشنطن تدعو بغداد إلى فتح تحقيقٍ في قصف حقل "كورمور"

أربيل (كوردستان24)- أدانت الولايات المتحدة الأميركية، القصف الذي طال حقل "كورمور" للغاز بمحافظة السليمانية والذي تسبب بتوقّف محطات الطاقة عن توليد الكهرباء في عدة مناطق بإقليم كوردستان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيانٍ لها اليوم الجمعة "ندين بشدة الهجوم على حقل الغاز الذي أدى إلى توقف توليد الكهرباء".

ودعت الخارجية الأميركية في بيانها، الذي تابعته كوردستان24، الحكومة العراقية إلى فتح تحقيقٍ بالحادث وكشف مرتكبيه لمنع تكرار وقوع حوادث مماثلة.

وتعرّض حقل كورمور الغازي في ناحية قادر كرم في قضاء جمجمال بالسليمانية، أمس الخميس، لقصفٍ بصواريخ كاتيوشا، تسبب بإيقاف إنتاج الطاقة الكهربائية بعد اندلاع حريقٍ ضخم.

وعقب الهجوم، أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن الحريق الذي اندلع في حقل كور مور ، تسبب بانخفاض إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 2800 ميغاواط.

واليوم الجمعة، وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، بفتح تحقيقٍ بشأن استهدافٍ طال حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن السوداني شدد "على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الإجرامي الذي يهدد مشاريع الطاقة في إقليم كوردستان العراق والمحافظات الأخرى".

واعتبر البيان، نقلاً عن السوداني، أن "هكذا أعمال تخريبية متعمدة تحاول استهداف اقتصاد الشعب العراقي من قبل هذه الفئة التي ستنال جزاءها العادل".

ويعدُّ "كور مور" من أكبر حقول الغاز في إقليم كوردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلاً عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.