فصائل "الجيش الوطني" تقتلع 700 شجرة في عفرين

أربيل (كوردستان 24)- أقدمت عناصر تابعة لـفرقة الحمزات وهي إحدى فصائل ما يسمى "الجيش الوطني السوري، المدعوم تركياً، على اقتلاع 600 شجرة كرز في قرية "بيل أوباسي" في ناحية بلبل بريف عفرين.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ملكية الأشجار "تعود لأحد مهجّري عفرين"، مؤكّداً أن سبب اقتلاع تلك الأشجار هو "بغرض بيعها حطباً للتدفئة بهدف منفعةٍ مادية".

في السياق ذاته، أكّد المرصد الحقوقي، إقدام مسلحين على "اقتلاع 18 شجرة زيتون في قرية قجومان التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين.

مضيفاً أن المسلحين "اقتعلوا 35 شجرة أخرى على الطريق الواصل بين كوكبة وتلف بريف جنديرس، و46 شجرة في عدة أراضي بين ناحية شرا وقرية ماتنلي بريف عفرين، بهدف تحويلها لحطب وبيعها".

في غضون ذلك، قال المرصد الذي يديره رامي عبد الرحمن، إن عناصر من فرقة “السلطان مراد” باعت منزلاً في مدينة عفرين إلى مسلح آخر، مقابل 4 آلاف دولار، تعود ملكيته لمواطن من قرية حياتية في ناحية معبطلي بريف عفرين، وتحويله لروضة خاصة.

كذلك أقدم عنصرٌ من فرقة الحمزات على بيع منزل في حي الأشرفية بمدينة عفرين، بمبلغ 900 دولار، تعود ملكيته لمواطن من أهالي ناحية معبطلي.

وتشهد منطقة "غصن الزيتون" الخاضعة لنفوذ القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها استياءاً شعبياً واسعاً، جراء ممارساتٍ قائمة على اغتصاب ممتلكات المدنيين، في غياب قوانين رادعة تحد من هذه الانتهاكات.