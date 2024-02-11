سيروان رۆژبياني: يجب تنفيذ اتفاقية سنجار لتطبيع الأوضاع في نينوى

أربيل(كوردستان24)- أكد النائب الأول لمحافظ نينوى، سيروان رۆژبياني، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد دائما على التعايش القائم في نينوى، وقال: "يجب تنفيذ اتفاق سنجار لتطبيع الأوضاع في المنطقة ليتمكن أهلها من العودة إلى ديارهم".

وأضاف رۆژبياني، لـ كوردستان24: إنه "كما في السابق، سنخدم أهلنا في نينوى بكل مكوناتها، ونينوى من أكثر المحافظات التي عانت في الحرب ضد داعش، وبالتالي يجب أن نعمل ليل نهار لإعادة هذه المحافظة إلى حالتها السابقة".

وتابع: "رسالتنا لنينوى هي السلام والمصالحة والتعايش، وسنحمي التعايش الموجود في نينوى، لأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يؤكد دائما على هذا التعايش".

وأشار روزبياني إلى أن "الحكومة الاتحادية احتسبت حصة نينوى في الموازنة وكأنها لم تخرج من حرب في السابق، لذلك يجب تخصيص المزيد من الميزانية لنينوى، وعلى الحكومة إيلاء المزيد من الاهتمام للمحافظة".

وعن الوضع الأمني في نينوى، قال النائب الأول لمحافظ نينوى: "لن نسمح لأي شخص أو جهة بتدمير الوضع الأمني في نينوى، وفيما يتعلق بسنجار، فإننا نؤكد دائما على تنفيذ اتفاق سنجار لتطبيع الأوضاع في المنطقة وليتمكن أهلها من العودة إلى ديارهم".

وعن خططهم المستقبلية، قال روزباياني: "سنحاول إيصال الخدمات إلى محافظة نينوى وأهلها، بأقصى سرعة".

وأعاد مجلس محافظة نينوى انتخاب، سیروان رۆژبەیانی، عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نائباً أول لمحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

وعقد مجلس محافظة نينوى السبت جلسته الثالثة بحضور كافة أعضاء المجلس ورئاسة أحمد الحاصود وأعاد انتخب سيروان نائباً أول للمحافظ.

وقال مراسل كوردستان 24 في نينوى، أن المجلس انتخب أيضاً عمر نامق عن الإطار التنسيقي نائباً ثاني للمحافظ.

وعقب إعادة انتخابه، أكّد "رۆژبەیانی" أنه سيحرص على العمل مع المحافظ والمجلس ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء الدوائر كفريق واحد من أجل خدمة أبناء محافظة نينوى من كل الأطياف والقوميات، ولمواصلة مسيرة الإعمار والخدمات في كل أقضية ونواحي نينوى.

وكان مجلس محافظة نينوى، صوّت في الـ 5 شباط 2024، على انتخاب عبد القادر الدخيل محافظاً، وأحمد الحاصود رئيساً لمجلس المحافظة، إضافةً إلى انتخاب محمد عبد الله الجبوري نائباً لرئيس المجلس.

وفي الـ 28 كانون الأول ديسمبر 2023، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم في العراق.

وبلغ عدد الأصوات في محافظة نينوى 906 ألفاً و294 صوتاً، وعدد مقاعد المحافظة يتكون من 29 مقعداً (19 للرجال، و7 للنساء، و3 للكوتا).

وفاز تحالف نينوى لأهلها بخمسة مقاعد، والحزب الديمقراطي الكوردستاني بأربعة مقاعد، وتحالف العقد الوطني بثلاثة مقاعد، والسيادة بمقعدين، وتقدم بمقعدين، والحسم الوطني بمقعدين، والحدباء الوطني بمقعدين، والهوية الوطنية بمقعدين، واتحاد أهل نينوى بمقعدين.

كما حصل (تحالف عزم، والحزب الوطني للتجديد، ومحمد عارف الشبكي، وعيدان شيفان شرو الإيزيدي، وحركة بابليون) على مقعد واحد لكل منهم.

وجرت الانتخابات التي قاطعها التيار الصدري في 15 محافظة، باستثناء ثلاث محافظات في إقليم كوردستان كانت غير مشمولة بهذه الانتخابات.

وتنافس في الانتخابات 5 آلاف و904 مرشحين من أحزاب وتحالفات مختلفة للفوز بـ 275 مقعداً.

وتتمتع هذه المجالس المنتخبة بالحق في إصدار التشريعات المحلية، بما يمكنها من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية، دون أن يتعارض ذلك مع الدستور والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات.

وشارك في الانتخابات المحلية 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً من أصل نحو 16 مليون ناخب في الانتخابات التي لم تشمل مدن إقليم كوردستان.