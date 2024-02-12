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هاواري: مشاركة مسرور بارزاني في قمة الحكومات تُظهر مكانة حكومة الإقليم على المستويين الإقليمي والدولي

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وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان سَرْوَر هاواري
وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان سَرْوَر هاواري
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أربيل (كوردستان 24)- أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان سَرْوَر هاواري، اليوم الاثنين، أن مشاركة رئيس وزراء كوردستان في القمة العالمية للحكومات وإلقائه كلمةً فيها، تُظهر الأهمية التي تحظى بها حكومة الإقليم على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال سَرْوَر هاواري في مقابلةٍ مع كوردستان24، "من المرتقب أن يتحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان في هذه القمة عن رؤيته، إضافةً إلى قصص النجاحات التي أنجزها في خدمة مواطني كوردستان".

وأشار إلى أن "هناك استثماراتٍ في العديد من المجالات، هناك استثمارٌ في المال والرؤى والسياسة"، موضحاً أن "مشاركة رئيس وزراء كوردستان في القمة العالمية للحكومات، تُعتبر استثماراً مُهماً للغاية على المستوى الدولي لسياسات حكومة الإقليم".

وانطلقت اليوم الاثنين، القمة العالمية الـ (11) للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني للسنة الثالثة على التوالي.

وتوجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد 11 شباط 2024، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، للمشاركة في القمة العالمية للحكومات التي تُعقد في الأيام 12 إلى 14 من الشهر الجاري في دبي.

تأتي مشاركة رئيس الحكومة في القمة، تلبيةً لدعوة خاصة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويُشارك في القمة، نخبة من القادة والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الحكومات في ظل المتغيرات المتسارعة.

وعلى هامش القمة، سيعقد رئيس الحكومة سلسلة لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين وأصحاب القرار والمفكرين ورجال الأعمال العرب والإقليميين والعالميين لتسليط الضوء على دور الحكومات في معالجة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

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