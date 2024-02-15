معملُ معجون الطماطم في حرير من الإغلاق إلى التصدير

أربيل (كوردستان 24)- بعد أن كان معمل معجون الطماطم في حرير مُهدداً بالإغلاق، لكنه بفضل الجهود التي بذلتها التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، يُنتج في الوقت الحالي أكثر من 70 طناً من معجون الطماطم يومياً، ويُصدّره إلى الأسواق المحلية والخارجية.

قبل مباشرة التشكيلة الحكومية التاسعة مهام عملها، كان المزارعون يرمون منتوجاتهم بما فيها الطماطم إلى الشوارع، بسبب غياب الأسواق التي تستوعب هذه المنتوجات.

لكن مع بدء التشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان مهام عملها برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يتم الآن تصدير منتوجات الطماطم وكافة المنتوجات الأخرى للمزارعين من إقليم كوردستان إلى الأسواق الخارجية.

يوجد حالياً معملان لمعجون الطماطم في إقليم كوردستان، واحدٌ في منطقة شارزور والآخر في حرير. ويُنتج المعملان الطماطم بجودة عالية ووفق المعايير العالمية، إضافةً إلى أنهما خلقا فُرص عملٍ لعشرات الشباب من خريجي الجامعات والمعاهد في إقليم كوردستان.

وقال مدير معمل معجون طماطم حرير شوان حميد لـ كوردستان24، إن "جدول أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة أسعد رجال الأعمال والعاملين في القطاع الخاص بشكلٍ كبير".

وأشار إلى أنه "في السابق، لم يكن هناك تسويق لمنتوجاتنا بالشكل المطلوب، ولا سيّما منتوجات الطماطم، إلا أن التشكيلة الحكومية التاسعة شجّعتنا على إعادة تشغيل هذا المعمل، واستئناف العمل فيه من جديد".

وأوضح حميد "أننا نستقبل في المعمل يومياً منتوجات المزارعين من إقليم كوردستان وباقي المدن العراقية"، مشدداً على أن "المعمل وفّر فرص عملٍ لأكثر من 900 شابٍ في حرير، كما أن نحو ألفي شخص يستفيدون من المعمل بشكلٍ مباشر وغير مباشر".

ولفت إلى أن "المعمل ينتج يومياً أكثر من 70 طناً من معجون الطماطم، ويتم إرسال هذه المنتوجات إلى إقليم كوردستان والعراق، إضافةً إلى تصديرها للأسواق الخارجية".

وشدد على أن "منتوجات المعمل عضوية ومحلية ومصنوعة من الطماطم فقط، ولا تتم إضافة أي مكوّناتٍ أخرى إليها، موضحاً أن "مواطنينا راضون عن المنتوجات، ويؤكدون أنها آمنة للغاية، ومفيدة جداً لصحتهم".