مدير مياه أربيل: توقفت مشاريع المياه عن العمل بسبب فيضان الأنهار

أربيل (كوردستان 24)- أعلن مدير المياه والصرف الصحي بأربيل، زرادشت سرسام، توقّف مشاريع المياه عن العمل بسبب كميات الأمطار التي هطلت أمس واليوم وفيضان الأنهار، مؤّكداً أن فرق الطوارئ تعمل لإعادة تشغيلها.

وأشار سرسام في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إلى "أن مشاريع المياه الثلاثة بأربيل تعرضت للمياه الموحلة، وهي إفراز 1 و2 و3".

ولفت إلى أن مديرية المياه "أوقفت أمس مشروع إفراز 2 بالكامل، بسبب تعرضها للبرق ما تسبب بتعطّلها".

وأوضح مدير المياه أن فرق المديرية "تعمل لحل المشكلة، لكن حتى لو عملت بأقصى سرعتها، فإن عمليات الإصلاح ستستغرق على الأقل 15 يوماً، وهو ما سيتسبب بانقطاع المياه عن بعض أحياء أربيل لفترة من الوقت".

وأكّد زرادشت سرسام أن فرق مديرية المياه "تمكّنت من إعادة تشغيل مشروعي إفراز 1 و2، واللذين يعدان المشروعان الرئيسان يوفران المياه لمعظم أحياء أربيل".

وقال: بسبب توقف ضخ المياه من مشروع إفراز 2 لتعرضها للبرق، سنقوم بتوزيع المياه عبر الصهاريج على الأحياء التي يغذيها مشروع إفراز2".