السوداني وكمالا هاريس يبحثان العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، ونائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، اليوم الجمعة، العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى نائبة الرئيس الأمريكي كمالا هاريس، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024".

وأشار البيان إلى أن "اللقاء شهد التباحث في العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، والتأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العليا المشتركة لإنهاء مهامّ التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق، بعد تنامي قدرات القوات العراقية المسلحة، وانحسار خطر فلول الإرهاب".

وأوضح أنه "جرت خلال اللقاء مناقشة الانتقال بالعلاقة بين الولايات المتحدة والعراق، إلى مجمل أوجه التعاون الثنائي المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية كافة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

وجدد السوداني بحسب البيان، "موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأرض العراقية، كونها من المبادئ التي لا يمكن التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الأسباب والظروف".

من جانبها، نقلت كمالا هاريس بحسب البيان، "تحيات الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السوداني، مجددةً دعوته إلى رئيس الوزراء الاتحادي لزيارة واشنطن".

وشددت هاريس، بحسب البيان، "حرص الإدارة الأمريكية على نجاح الحكومة العراقية بمختلف المجالات والملفات في مواجهة التحديات المختلفة".

ولفتت إلى أنّ "الحكومة العراقية الحالية أثبتت قدرتها على إيجاد شراكات ناجحة من شأنها تحقيق الاستقرار في العراق والإسهام في تثبيت الاستقرار في المنطقة".

كما أعربت نائبة الرئيس الأمريكي "عن اهتمام بلادها بالحوار الجاري من خلال اللجنة العليا المشتركة بخصوص إنهاء مهمة التحالف الدولي".