كاروان صباح: التشكيلة الحكومية التاسعة أحدثت تغييراً في إدارة قطاع المياه

أربيل (كوردستان 24)- أوضح مدير الموارد المائية بإقليم كوردستان، كاروان صباح، أن قسماً كبيراً من الموارد المائية في الإقليم انتعشت بفضل الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً.

وقال في مقابلةٍ مع كوردستان 24، إن تأثير الأمطار "طال بشكلٍ عام المسطحات المائية، بعد أن غمرت المياه السدود الصغيرة والمتوسطة".

مؤكّداً أن وضع السدود الكبيرة "بات أفضل من العام الماضي".

في غضون ذلك، أشار مدير الموارد المائية أن منسوب المياه في سد دربنديخان "أفضل بكثير من العام الماضي، وسد دوكان أفضل قليلاً من السابق".

لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن وضع سد دهوك "كان سيئاً للغاية خلال العام الماضي، لكن هذا العام أفضل".

وأضاف: رغم أن السدود والأحواض المنجزة لا تخزّن المياه، إلا أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني أوعز بإنشاءها، مثل سَدي "غومسبان وبستورا" اللذين لا يزالا قيد الإنشاء، لكنهما خزّنا المياه.

وتابع: لسوء الحظ، لم تكن البنية التحتية في الإقليم مهيّئة لتخزين المياه، لكن التشكيلة الحكومية التاسعة أحدثت تغييراً في إدارة قطاع المياه خلال السنوات الأربع، وذلك بإنشاء عدد كبير من السدود والأحواض أو تجديد القديم، والتي تتمتع بسعة تخزين كبيرة.

وقال: لأول مرة، قمنا بتنفيذ مشروع آخر في إقليم كوردستان، وهو جمع مياه الأمطار وإعادتها إلى باطن الأرض من خلال تقنية ملء خزانات المياه الجوفية، ونفّذنا هذا المشروع في جبل شَكروك بالقرب من حرير، ومرتفعات تارين وداراتوو.