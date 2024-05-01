بايرن والريال يتعادلان في ذهاب نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- انتزع ريال مدريد الإسباني التعادل من معقل بايرن ميونيخ الألماني 2-2، الثلاثاء، في الـ "كلاسيكو الأوروبي" في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ومنح البرازيلي فينيسيوس جونيور التقدم للنادي الملكي في الدقيقة (24)، ليرد بايرن بهدفين في غضون أربع دقائق مطلع الشوط الثاني عبر لوروا ساني (53) والمهاجم الإنكليزي هاري كاين (57 من ركلة جزاء).

ليعود فينيسيوس إلى الواجهة بإدراكه التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 83.

وتقام مباراة الإياب الأربعاء المقبل في "سانتياغو برنابيو" في العاصمة مدريد، على أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من الموقعة الاخرى التي تجمع باريس سان جيرمان الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني الذي يستضيف مباراة الذهاب، الأربعاء.