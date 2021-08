K24 - هه‌ولێر:

"ئه‌فغانستانم به‌جێهێشت، له‌به‌ر ئه‌وه‌ی وه‌كو ملیۆنان خه‌ڵكی دیكه‌ له‌ تاڵیبان ده‌ترسم"، ئه‌وه‌ قسه‌ی "به‌هشتا ئه‌رغاند"ـه‌، كه‌ راسته‌وخۆی چاوپێكه‌وتنێكی ته‌له‌ڤزیۆنی له‌گه‌ڵ نوێنه‌رێكی باڵای بزووتنه‌وه‌ی تاڵیبان كرد.

به‌هشتا، بێژه‌ری كه‌ناڵی "طلوع نیوز"ی ئه‌فغانی، له‌ (17)ی ئه‌م مانگه‌ راسته‌وخۆ چاوپێكه‌وتنی ته‌له‌ڤزیۆنی له‌گه‌ڵ "مه‌وله‌وی عه‌بدولحه‌ق حه‌مه‌د"، ئه‌ندامی تیمی راگه‌یاندنی بزووتنه‌وه‌ی تاڵیبان كرد و له‌باره‌ی ره‌وشی كابول و پشكنینی ماڵ به‌ ماڵی‌ شاره‌كه‌ گفتوگۆیان كرد.

The #Taliban have allowed women to host television programs,” said Miraka Popal, head of the TOLOnews TV channel.#AfganistanWomen pic.twitter.com/pSbXmEZrWz