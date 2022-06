پرۆگرامێکی نوێ بۆ رووبەڕووبوونەوەی گەورەترین مەترسی درێژخایەن لەسەر عێراق راگەیەندرا

K24 - هەولێر:

باڵیۆزخانەی بەریتانیا لە عێراق لە تویتێکدا پرۆگرامێکی شەش ملیۆن دۆلاری بۆ رووبەڕووبوونەوەی گۆڕانی کەشوهەوا لە عێراق راگەیاند.

لە تویتەکەی باڵیۆزخانەی بەریتانیا هاتووە، "گۆرانی کەشوهەوا گەورەترین مەترسی درێژخایەنە کە عێراق رووبەڕووی دەبێتەوە. هەر لەبەرئەوەشە ئەمڕۆ رایدەگەیەنین کە پرۆگرامێکی نوێ بە بودجەی 5 ملیۆن یۆرۆ کە دەکاتە (زیاتر لە 6 ملیۆن دۆلار) بە هاوبەشی لەگەڵ کەنەدا و ئاژانسی پەرەپێدانی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ یارمەتیدان و رووبەڕووبوونەوەی ئاڵانگاریەکانی گۆڕانی کەشوهەوا لە عێراق دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە".

جێی وەبیرهێنانەوەیە، خۆڵبارین بووەتە دیاردەیەکی رۆژانە لە عێراق، ساڵ لە دوای ساڵ کەشوهەوای عێراق پیستر دەبێت، وەزارەتی ژینگەی عێراقیش هۆشداری دەدات له‌وه‌ی 7 ملیۆن هاووڵاتی عێراقی دەستی بە ئاوی پێویست ناگات، شارەزایانیش هۆکاری خێرایی گۆڕانی کەشوهەوا بۆ لاوازی شاندی دانوستاندنکاری عێراقی لەگەڵ ئێران و تورکیا دەگەڕێننەوە، کە بەهۆی بەرنەدانەوەی ئاوی پێویست، چەندین دەریاچە لە عێراق وشك بوونە و کۆچی عێراقییەکان دەستی پێکردووە.

Climate Change is the biggest long term threat Iraq faces. That is why the UK is proud to announce today a new £5m programme in Partnership with UNDP and Canada to help Iraq face some of the challenges of climate change. pic.twitter.com/arwE8S3TWN