K24 TAYBET - Çîroka gerokên Danîmarkî: Dîmenên gundên Kurdan ên Anatolyayê kişandine

Hewlêr (K24) – Lêkolîner û belgesazên Danîmarkî ku beriya 35 salan li ser jiyana rojane ya li gundên Kurdan ên navçeya Kulu ya Konyayê belgefîlm û wêne kişandine, dibêjin ku armanca wan ew e ku li ser çîrokên zarokên ku di navbera du çandan de mezin dibin bisekinin.

Jimmy Andreasen û Iben Niegaard du belgefîlmên Danîmarkî ku di sala 1985an de çûne gundê Celikan (bi tirkî Kirkpinar) li navçeya Kulu ya Konyayê, ji temaşevanên sînemayê yên Ewropî re bi çavên du zarokan jiyana rojane ya li gund vedibêjin.

Jimmy Andreasen û Iben Niegaard ku me bi rêya hesabên xwe yên tora civakî gihand wan, ji K24ê re behsa dema derbasbûna wan li gundê Kurdan, çîroka kişandina belgefîlmê û karê xwe kirin.

“ZAROKÊN KU DI NAVBERA DU CÎHANÊ DE”

Di dawiya salên 1970î û destpêka salên 1980an de, her du kesan 'Zarokê Di Navbera Du Cîhanan De' (Barn af to verdener) amade kir, ku behsa çîroka hejmareke mezin ji koçberên mêr ji Pakistan, Tirkiye û Yugoslavyaya berê dike.

Dokumenterên Danîmarkî dibêjin, koçberên mêr ên ku li Ewropayê bi cih bûne, destpêkê dixwestin vegerin welatên xwe, lê ji ber guhertina şert û mercan, gelek ji wan vegera xwe paş xistin û di dawiyê de malbatên xwe jî bi xwe re anîn.

Andreasen û Niegaard diyar kirin ku ew dixwazin rêze belgefîlmên ku çîrokên koçberiyê bi çavên zarokan vedibêjin çêbikin û bi belgefîlma 'Zarokek di navbera du cihan de' ku ji çar beşan pêk tê bi dawî dibin. Belgesazên Danîmarkî ku di beşa yekem de gotin ku dixwazin jiyana malbatan bi çavên zarokên Kurd û Pakîstanî vebêjin, vê yekê wiha diyar dikin:

“Di ya yekem de malbateke Kurd ji Tirkiyê hebû ku ji gundê Kirkpinar (Kulu) koçî wîlayeta Holstebro ya parêzgeha Jutland a Danîmarkayê kiribûn. Di vê lêkolînê de em bi jiyana rojane ya malbatê re eleqedar bûn. Me di betlaneya havînê de zarokên ku bi malbatên xwe re çûn gundê xwe gulebaran kirin. Ya duyemîn dîmenê ku me li Sialkot, Pakistanê kişandibû. Di meha Remezanê de em bi jiyana rojane ya malbatan re eleqedar bûn.”

Andreasen û Niegaard diyar kirin ku çîrok bi giranî bi çavên zarokên ku di çandên cuda de hatine parvekirin têne vegotin û diyar kirin ku di vê belgefîlmê de zarokên Kurd Remo (Ramazan) û Necla di rola sereke de ne.

“EW KELECANEK MEZIN BÛ”

Derbarê serdanên xwe yên ji Danîmarka bo Tirkiyê û Pakistanê jî lêkolîneran gotin: “Lêkolîna me bi alîkariya hin mamosteyên tirk û pakistanî yên li Danîmarkayê û bi hevdîtina bi malbatan re hat kirin. Em çûne gundê Kırkpınarê. Di serdana me ya li Kirkpinarê de hema hema her roj em vedixwendin malan û ev serpêhatiyeke mezin bû. Hin gundî berê li Danîmarkayê dijiyan û piştî çend salan vegeriyan Kirkpinarê.”

Fîlmên ku ji çar beşan pêk tên, di sala 1985an de hatine kişandin, her yek 30 deqîqe ye. Andreasen û Niegaard tekez dikin ku di van belgefîlman de ew hewl didin fêm bikin ka zarokên ku bi malbatên xwe re koçî Ewropayê kirine di navbera her du çandan de çawa pêş ketine. Li gorî wan, zarokên ku li Danîmarkayê dijîn, her du çandan bi hev re biparêzin, ji çanda xwe dûr nekevin û her weha bibin beşek ji wî welatî.

Dokumenterên Danîmarkî dibêjin: “Ev rêzefîlmek bû ku armanc jê têgihiştin û rêzgirtina zêdetir ji şert û mercên zarokên koçber re bû.”

JIYANÊN ROJANE YÊN GUNDÊN KURDAN BI WÊNE BELGE KIR

Ji bilî wan gelek rojnamevan, lêkolîner û wênegir jî li gundên Kuluyê geriyan û li ser entegrasyon, koçberî û jiyana çandî lêkolîn kirin. Lêkolîner û wênekêşê Danîmarkî Niels E. Pedersen ku di sala 1986an de çûye Konyayê yek ji wan e.

Niels E. Pedersen ji K24ê re axivî û got: “Ez gelek sal berê bie hevjîna xwe ve çûbûm Tirkiyê. Bi vê pirsa ku te kir, ez hewl didim çîroka rêwîtiya ku me gelek sal berê kiriye bi bîr bînim.”

Niels E. Pedersen diyar dike ku ew û hevjîna xwe li bakurê paytexta Danîmarka Kopenhagê dijiyan, lê di wê demê de (1986) ew li Avedøre, taxeke paytextê, ku gelek koçberên ji Tirkiyê tê de bûn, kar dikirin. Li taxa Avedøre ya ku wî behs kir, hîn bi sedan malbatên kurd û tirk hene.

Niels E. Pedersen, diyar kir ku piştî salên dawî dema li rewşa dawî ya gund mêze kiriye, wî guhertinên cidî dîtine, li ser dîtinên xwe yên wê rojê wiha dibêje: “Weke mînak, di wê demê de, dema ku keçên ciwan bi gelemperî li kaniyê li benda avê bûn, niha ez difikirim ku di her malê de av heye. Amadekirina odeyên rûniştinê yên wê demê ji bo me pir balkêş bû. Gava ferdên malbatê an jî heval dihatin malê, yên biçûk radibûn ser piyan û hurmeta xwe dikirin. Yên 'herî rêzdar' li milê çepê û yên biçûk li rastê, û yên 'herî rêzdar' dûrtir li ber derî rûdiniştin, lê yên 'kêm rêzdar' nêzikî derî rûniştin.'