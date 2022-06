Zaxarova: Guftûgoyên me yên siyasî ligel Hewlêr û Bexdayê hene

Mosko (K24) – Berdevka Wezareta Derve ya Rûsyayê Maria Zaxarova ragihand, guftûgoyên wan ên siyasî yên li ser astên cuda bi Hewlêr û Bexdayê re dewam dikin û ew ê pêwendiyên xwe hîn bêhtir bi pêş ve bibin.

Maria Zaxarova ji K24ê re got: “Pêwendîyên me yên berfireh bi Hewlêr û Bexdayê re hene û em bi berdewamî guftûgoyên siyasî di astên cuda de dikin. Balyozxane û konsulxaneya me li Bexda û Hewlêrê bi awayekî aktîv kar û çalakiyên xwe dikin û pêwendiyên me di asteke beşd de ne û bi pêş ve dibin.”

Got jî: “Bêguman li herêmê şert û mercên cuda û aloziyên cuda hene, lê her dem zehmetiya jiyanê heye, ji ber wê em hewl didin hemû kêşe û pirsgirêkan bi awayekî avaker çareser bikin.”