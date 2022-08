“Dengê tembûra mamosteyê mezin Aram Tîgran dê qet ji ber guhê me neçe”

Navenda Nûçeyan (K24) – Hunermendê Kurdistanî yê Ermen Aram Dîkran ê di sala 1934an de li bajarê Qamişlo ji dayik bûbû û roja 8ê tebaxa 2009an de li Atîna, Paytexta Yûnanê koça dawiyê kiribû, di 13'emîn koçkirina xwe de bi peyamekê ji aliyê HDPê ve hat bibîranîn.

Cîgirê Hevserokê Giştî û Berpirsê Komîsyona Ziman, Çand û Hunerê Omer Ocalan bi daxuyaniyekê hunermend Aram Tîgran bi bîr anî:

Hunermendê Ermen, hostayê mezin ê muzîka Kurdî, dildarê ziman û çanda Kurdî, mamoste û apê Kurdan Aram Tîgran 13 sal berê ji nav me bar kir. Aram Tîgran hem di jiyana xwe de hem jî piştî koça xwe ya dawî, bi muzîk û huner û sekna xwe di dilê gelê Kurd de şexsiyetekî giranbuha bû.

Malbata Aram Tîgran di sala 1915’an de piştî Qirkirina Ermeniyan koçî Qamişloyê kir û Tîgran di sala 1934’an de li Qamişloyê ji dayik bû. Wî hê di 9 saliya xwe de dest bi çalakiyên hunerê kir û di nav qirkirin, şer û pevçûnê de û li gel hemû êş û azaran hunera xwe îcra kir.

Aram Tîgran di zimanê Kurdî, Ermenkî, Erebî, Suryanî, Rûmî û gelek zimanan de bi berhemên qedirbilind di dilê gelan de cihekî mezin û taybet girt. Hunera xwe, deng û awaza xwe, tembûra xwe ji bo aştî û biratiya gelan bi kar anî. Muzîk û hunera wî ji bo gelên Rojhilata Navîn bû wek manîfestoyeke aştiyê û pirek di navbera gelan de ava kir. Wî digot ku ger ez careke din bêm dinê, çiqas tang, tifing, çek û sîleh hebin ez ê wan bihelînim û bikim tembûr, cimbiş û zirne.

Tîgran piraniya emrê xwe li ber muzîka Kurdî de borand. Li hember zext û zorên li ser gelê Kurd, înkar û bişaftina li ser zimanê Kurdî sekna xwe ya polîtîk bi stranên xwe nîşan da. Bi gotinên xwe yên “bi xeml û rewş e, şîrîn û xweş e, zimanê Kurdî” bi awayekî pir sade û şêrîn li dijî siyaseta çandkujî û zimankujiyê û polîtîkayên bişaftinê li ber xwe da û di dilê Kurdan de cihê xwe yê yekane girt. Li dijî şer, helwesta wî ya aştîxwaz û banga wî ya ji bo pêkanîna yekîtiya gelê Kurd xwedî wateyeke giring e.

Aram Tîgran di hişûbîra gelê Kurd de cihekî taybet girtiye. Ji ber vê jî, ew her tim ji aliyê zihniyeta ku dijminahiya gelê Kurd dike rastî êrişan hatiye. Qeyûmên ku îradeya gelê Kurd desteser kirin, êrişî mîrateya Aram Tîgran jî kirin; konserwatuara ku bi ser navê wî hatibû avakirin ji aliyê wan ve di sala 2016’an de hat girtin. Her wiha wesiyeta wî ya ku li Amedê bê definkirin ji ber nêrîn û zihniyeta desthilatdaran a li dijî hişûbîra gelê Kurd hate astengkirin. Tîgran li Brukselê tevî kulmek axa welatê xwe hate definkirin.

Aram Tîgran bi stranên xwe, bi dengê tembûra xwe, bi dengê xwe yê bi aram her dem di dil, hiş û bîra me de ye û awazên wî her tim li ber guhê me deng vedide. Em Aram Tîgranê hêja di 13’emîn salvegera koça wî ya dawî de bi rêzdarî, bi rehmet û bi minet bi bîr tînin. Ruhê wî şad, dengê wî li dinê her û her bimîne.