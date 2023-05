Qasim El-Arecî: Pêwendiyên Bexda û Herêma Kurdistanê gelek baş û stratejîk in

Navenda Nûçeyan (K24) – Şêwirmendê Asayişa Niştimanî ya Iraqê Qasim El-Arecî ji K24ê re ragihand, pêwendiyên Bexda û Herêma Kurdistanê gelek baş û stratejîk in. her wiha got, hevahengî û hevkariya Pêşmerge û Wezareta Berevaniyê ya Iraqê di warê ewlehiyê de di asta herî bilind de ye.

Şêwirmendê Asayişa Niştimaniya Iraqê Qasim El-Arecî ragihand, ew ê di rojên pêş de bi amadebûna Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê derbarê ewlehiya sînoran de bivin.

Ev daxuyaniya Arecî piştî wê tê, îro li Bexdayê di konferanseke rojnamevanî de gotibû: “Hikûmeta Iraqê pabendî rêkeftina Şingalê ye û em hêvîdar in hefteya bê li ser xalên giring ên rêkeftinê bigihin rêkeftinekê.

Tekez kir jî ku çekdarên neqanûnî li Şingalê hene ku bi rêkeftinê razî ne û ji bilî hêzên polîs û artêşê pabendî vekişandina hemû hêzan in.