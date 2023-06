Wezîrê Navxwe yê Herêmê ligel rayedarên Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê civiya

Hewlêr (K24) – Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê ya li Amerîkayê Beyan Samî Ebdurehman ragihand, Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê û Alîkara Sekreterê Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê bo Karûbarên Asayîşa Navdewletî, li ser mijara têkbirina DAIŞê civiyan.

Beyan Samî Ebdurehman li ser hejmara xwe ya Twitterê ragihand: “Hevdîtineke berhemdar û dostane di navbera Wezîrê Navxwe yê Herêma Kurdistanê Rêber Ehmed û Alîkara Sekreterê Wezareta Berevaniyê ya Amerîkayê bo Karûbarên Asayîşa Navdewletî Celeste Wallander de birêve çû.”

Nûnera Hikûmeta Herêma Kurdistanê herwiha diyar kir: “Di civînê de têkbirina DAIŞê, girîngiya rêkeftina hevtêgihiştina navbera Amerîka û Herêma Kurdistanê û çaksaziyên Pêşmerge û herwiha bihêzkirina dostaniya navbera herdu aliyan hatin gotûbêjkirin.”

Beyan Samî Ebdurehman dibêje: “Di civînê de Alîkara Cîgirê Sekreterê Wezareta Derve ya Amerîkayê bo Rojhilata Navîn Dana Stroul amade bû.”

Productive and friendly meeting by Minister @RayberAhmed and Celeste Wallander, @DeptofDefense Assistant Secretary for International Security Affairs. They discussed the enduring defeat of ISIS, the significance of the MOU and peshmerga reform, and how to continue to strengthen… pic.twitter.com/Xg7TYeJQor