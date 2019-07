Nêçîrvan Barzanî: Herêma Kurdistanê di navçeyê de wekî fakterekî aramiyê dimîne

Hûn hemû bixêrhatin…

Gelek xweşhalim ku li çarçêweya serdana me ya li Parîsê de, îro li gel revenda Kurdî li Parîsê komdibim. Bixêrhatin, ser çavan. Her wiha xweşhalim ji bilî revenda Kurdî, dostên me yên Fransî, Balyozê Iraqê li Parîs û Nûnerên hejmarek balyozxaneyên welatên dost li vir amadene. Hûn hemû bixêrhatin.

Serdana me ya Parîsê li ser vexwendineke Serokê Fransa birêz Emmanuel Macron bû, doh li koşka Êlîzê me civîneke baş li gel encam da. Wekî hemû aliyek agahdarin peywendiyên Herêma Kurdistanê û peywendiyê giştiyên Herêma Kurdistanê li gel Fransa dîrokî ne. Fransa yekem welat bû biryara dirustkirina navçeya aram ya li Herêma Kurdistanê, di dema xwe da ji bo parastina mîlletê me da. Piştî wê jî li gel dewleta Fransa bi taybetî Serok Mitterand ev peywendî berdewam bûn.

Beriya salekî piştî rûdanên referandumê, Fransa li aliyê siyasî ve rolekî gelek mezin dît ji bo dûbare hevkarîkirina Herêma Kurdistanê û li wê baweriyê da me eger ev rola siyasî ya Fransa nebûya li wê demê da ku dijwariyeke tund hebû, diyar nebû rewşa Herêma Kurdistanê berev çi aliyek diçû. Fransa dergehê xwe yê siyasî ji bo gelê me vekir û li gel welatên dinê Ewrûpa bi mebesta çareserkirina kêşeyan li gel Bexda hewla ciddî da.