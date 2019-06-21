Dolar ve euroda son durum

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İstanbul serbest piyasada dolar 5,7670 liradan, euro 6,5160 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 5,7650 liradan alınan dolar, 5,7670 liradan satılıyor. 6,5140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 6,5160 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7470 lira, euronun satış fiyatı ise 6,5050 lira olmuştu.

FED kararının ardından başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere piyasalara hakim olan pozitif hava sürüyor.

Bir süre 3 faiz artışı beklentisinden artık 3 faiz indirimine dönen piyasalarda gelişen ülke paraları dolar faizinin düşecek olmasıyla dolar karşısında değer kazandı.

Analistler, Fed kararının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) cephesinde de faiz indirimi için alan açıldığını ve enflasyon hedefinden sapmadan indirimin kademeli olarak gelecek toplantılarda gerçekleşebileceğini belirtiyor.