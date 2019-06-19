18 Türk bankasının notu düşürüldü

HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin uzun dönem kredi notunu düşüren uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 18 Türk bankasının kredi notunu düşürdü.

Kurumun Türk bankalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Not indirimi esas itibariyle ülkenin dış kırılganlığının önemli derecede artarak bankaları, yatırımcı güveni ve mudi davranışındaki ani değişikliklere karşı daha fazla riske maruz bırakması; hükümetin mudilerin yabancı para erişiminin sınırlandırmasını da içerebilecek, daha fazla uç önlem alması riskinin artması; faaliyet ortamının daha da bozularak bankaların ödeme gücü göstergelerinde zayıflamaya neden olmasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE’NİN UZUN DÖNEM NOTUNU DA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu 14 Haziran'da da Türkiye'nin Makro Profili'ni "Zayıf-"den "Çok Zayıf+"ya indirmişti. ABD'li ekonomi kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesine gerekçe olarak, ödemeler dengesi krizinin artmaya devam etmesini göstermişti.

Moody's'in kararına tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanlığı ise, "Türkiye ekonomisinin temel göstergeleri ile bağdaşmamakta ve bu nedenle kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı açısından soru işaretleri yaratmaktadır" açıklamasında bulunmuştu.

Moody's geçen Ağustosta Türkiye'nin notunu Ba2'den Ba'3e düşürmüştü.