Başbakan’dan zanlıların yakalanmasıyla ilgili açıklama

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, başkent Erbil'deki restoran saldırısının zanlılarının yakalanmasından dolayı Asayiş ve Kürdistan Anti Terör güçlerini kutlayarak, “Kürdistan Bölgesi, bir huzur ve istikrar merkezi olmaya devam edecektir” dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil'deki restoran saldırısı zanlılarının Asayiş ve Anti Terör Güçleri tarafından yakalanmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

Emniyet güçlerini kutlayan Başbabakan, Kürdistan Bölgesi halkına teşekkür ederek, “Kürdistan Bölgesi bu yılmaz evlatlarının emeği ve vatandaşların yardımıyla, bir huzur ve istikrar merkezi olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, açıklamasında şunları kaydetti:

Erbil’de bir restoranda gerçekleştirilen ve maalesef bir Türk diplomat ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirdiği terör saldırısının zanlılarını en kısa sürede yakalayan Kürdistan’ın Asayiş, Anti Terör ve tüm emniyet güçlerini en içten dileklerimle kutluyorum.

Bu başarı, emniyet güçlerinin Kürdistan Bölgesi’nin huzurunu koruma konusundaki kararlılık ve geceler boyu uykusuz çabalarının ürünüdür. Emniyet kurumlarına hiçbir zaman destek ve yardımlarını esirgemeyen Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Kürdistan Bölgesi bu yılmaz evlatlarının emeği ve vatandaşların yardımıyla, bir huzur ve istikrar merkezi olmaya devam edecektir.”

Başkent Erbil’de bir restoranda gerçekleştirilen ve bir türk diplomat ile 2 Kürdistan Bölgesi vatandaşının yaşamını yitirdiği saldırının baş faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ ile kendisine yardım eden Muhammed Bisıksız, dün Erbil Emniyet Müdürlüğü ve Kürdistan Anti Terör Güçleri’nin (Kurdistan CT) ortak operasyonuyla yakalanmıştı.

17 Temmuz Çarşamba günü öğlen saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu personeli Osman Köse ile Kürdistan Bölgesi vatandaşları Neriman Osman ve Beşdar Ramazan yaşamını yitirmişti.