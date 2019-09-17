Erbil’de Gandi heykelinin açılışı yapıldı

K24 - ERBİL

Başkent Erbil’de Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi’nin heykelinin açılışı yapıldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Hindistan’ın Dışişleri ve Parlamentodan Sorumlu Devlet Bakanı Vellamvelly Muraleedharan ve Kürdistan Bölgesi üst düzey yetkililerinin katılımıyla Hindistan bağımsızlık hareketinin lideri Mahatma Gandi’nin Erbil’deki Sami Abdurrahman Parkı’nda heykelinin açılışı yapıldı.

Her yıl farklı bir ülkede açılan Gandi heykeli için bu yıl, Kürdistan Bölgesi’nin başkenti Erbil seçildi.

Heykelin altındaki kitabeye, Gandi’nin ünlü, ‘Yaşamım mesajımdır’ sözü yerleştirildi.