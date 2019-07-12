Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

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AK Parti ve HDP'de milletvekilliği yapan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yaklaşık 6 haftadır akciğer kanseri tedavisi gören 76 yaşındaki Fırat, gece yarısı hayatını kaybetti.

Fırat'ın cenazesi, bugün öğleden sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

8 Ağustos 1943'te Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

AK Parti Kurucular Kurulu üyeleri arasında yer alan ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeliklerinde bulunan Fırat, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

AK Parti'den 21'inci dönem Adıyaman, 22'nci dönem Mersin, 23'üncü dönem Adana milletvekili olan Fırat, 8 Kasım 2008'de AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı ile birlikte MYK ve MKYK üyeliklerinden istifa etti.

2011 yılındaki seçime kadar milletvekilliği görevini yürüten ve partideki görevlerinden istifasına rağmen AK Parti üyeliği süren Fırat, 28 Temmuz 2014'te Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nden hemen önce partisinden ayrıldığını duyurdu.

Fırat, 2015 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) 25'inci dönem Mersin milletvekili seçildi.

TBMM'nin 21'inci döneminde Meclis Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi olan Fırat, 21 ve 22'inci dönemde de Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde bulundu.

Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.