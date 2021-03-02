Şubat ayında 7 kolber yaşamını yitirdi

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Geçtiğimiz Şubat ayında Doğu Kürdistan’da (Rojhilat) İran güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu en az 16 kolberin öldürülüp yaralandığı belirtildi.

Hengaw İnsan Hakları Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçtiğimiz Şubat ayında 7 kolberin yaşamını yitirdiği, 9 kolberin ise yaralandığı bildirildi.

Ölü ve yaralılardan 10 kişinin Sine kentinden olduğu ifade edildi.

Ölüm ve yaralanmaların İran güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu olduğu kaydedildi.