İran güçlerinden kolberlere saldırı

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Doğu Kürdistan’daki İnsan Hakları Örgütü’nün (Hengaw) resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, İran güçleri 8 Mart’ta Kirmaşan’ın Newsud ilçesi sınırında bir grup Kürt kolbere ateş attı.

Saldırıda Hucet Kezawet adındaki kolberin yaralandığı belirtildi.

Yaralı kolberin Pawe kentindeki hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.