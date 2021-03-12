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UEFA Avrupa Ligi’nde 8 maç oynandı: İşte sonuçlar

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunun ilk ayağında oynanan 8 maç tamamlandı.
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Rövanş maçları 18 Mart Perşembe günü oynanacak
Rövanş maçları 18 Mart Perşembe günü oynanacak
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HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 heyecanı yaşanıyor.

Sonucu merakla beklenen Manchester United-Milan maçı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İngiltere temsilcisi Tottenham, konuk ettiği Hırvatistan’ın Dinamo Zagreb takımını Harry Kane’in 25’inci ve 70’inci dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Ukraykna temsilcisi Dinamo Kiev, evinde Villarreal'e 2-0 kaybetti. Arsenal ise deplasmanda Olympiakos'u 3-1'le geçti ve avantajı cebine koydu.

Turnuvada son 16 turunun rövanş maçları, 18 Mart Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Manchester United (İngiltere) - Milan (İtalya): 1-1

Dinamo Kiev (Ukrayna) - Villarreal (İspanya): 0-2

Ajax (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 3-0

Slavia Prag (Çekya) - Rangers (İskoçya): 1-1

Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal (İngiltere): 1-3

Granada (İspanya) - Molde (Norveç): 2-0

Tottenham (İngiltere) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-0

Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 3-0

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