Biden’dan Çin’e karşı yeni hamle: 4’lü ittifak canlandırılıyor

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada sanal toplantının, Başkan Joe Biden'ın Hint-Pasifik bölgesine verdiği önemin göstergesi olduğu belirtildi.

Toplantıda yen tip coronavirüsle (Covid-19) mücadele, ekonomik büyüme ve iklim krizi konusundaki işbirliğinin geliştirilmesi gibi başlıkların da olacağı vurgulandı.

Hindistan ve Avustralya'dan toplantı öncesinde güçlendirilmiş bölgesel güvenlik işbirliğinin önemini vurgulayan değerlendirmeler geldi.

Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili de Hindistan'da coronavirüs aşılarının üretim kapasitesindeki artışı desteklemek için finansman anlaşmalarının duyurulabileceğini söyledi.

Yeni Delhi, Çin’in genişleyen aşı diplomasisine karşı koyma amaçlı bu yöntemin desteklenmesini istiyor.

Çin, Asya başta olmak üzere dünya genelinde giderek daha iddialı bir dış politika izlerken, ABD de bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla bağlarını güçlendirmek istiyor.

Reuters'a göre Washington ilave aşı kapasitesini, Pekin'in nüfuz mücadelesi verdiği Güneydoğu Asya'da kullanmak istiyor.

YÜZ YÜZE BİR ZİRVE HAZIRLANMASI BEKLENTİSİ

Bu arada ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Japonya Başbakanı Yoşihide Suga arasındaki sanal toplantının bu yıl içerisinde yüz yüze bir toplantıya zemin hazırlamasının beklendiği belirtildi.

Quad'ın dört ülkesinden üçü Hindistan, Avustralya ve Japonya, Çin kaynaklı güvenlik meseleleriyle karşı karşıya bulunuyor.

Bu ülkeleri arasındaki işbirliği, 2004'te meydana gelen depremin ardından hayli gelişmiş ve ABD'nin de katılımı ile bir aşamadan sonra Çin karşıtı stratejik bir yapı halini almıştı. Bu yapı, eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde canlandırılarak Çin'in yayılan nüfuzuna karşı itici bir güç olarak kullanıldı.

ABD’DEN ÇİN KARŞITI DİPLOMASİ ATAĞI

Cuma günü (bugün) gerçekleşecek toplantı, ABD'nin Çin'e karşı Asya ve Avrupa'daki ittifaklarını sağlamlaştırmaya yönelik başlatacağı büyük diplomatik girişimle aynı zamana denk geliyor.

Bu kapsamda pazar günü, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Biden yönetiminin üst düzey yetkilileri, Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek.

Ziyaret, Biden yönetiminin Asya'da müttefiklerle yaptığı ilk üst düzey temas olacak.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile birlikte Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 18 Mart'ta Alaska'da bir araya gelecek. Bu yeni ABD yönetiminin Çinli yetkililerle ilk yü yüze teması olacak.

Washington, Tayvan'dan Hong Kong meselesi ve Çin'in Doğu Türkistan'da Müslümanlara karşı yürüttüğü soykırım nedeniyle Pekin'e yönelik eleştirilerini geri çekmeyeceğini bildirdi.

Blinken, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarını önceki yönetim gibi "soykırım" olarak tanımladıklarını ve bu konuyu Alaska'da Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yapacağı görüşmede de dile getireceğini aktardı.