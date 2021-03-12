Erdoğan’dan tedbirlerle ilgili açıklama: Şartları zorlayacağız

HABER MERKEZİ

Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gündemde yer alan konulara ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Yeni tip coronavirüse (Covid-19) karşı alınan tedbirlerin iller bazında kademeli olarak gevşetilmesi ve son günlerde artan vaka sayısıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Bizler daha çok bilim kurulu ile Sağlık Bakanlığımızın koordinesinde götürüyoruz. Mutasyonun inişli çıkışlı görüntüleri bizleri de karar almada zorluyor. Şu anda da tüm dünyada olduğu gibi bizde de böyle bir sıkıntı var" ifadelerini kullandı.

"Restoran, kafe, kuaför gibi yerler konusunda şartları zorlayacağız” diyen Erdoğan, “Mümkün olduğunca şu an aldığımız kararların arkasında durmaya çalışacağız. Netice almakta zorlanmaya başlarsak süreci devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

"Aşı konusunda şu anda bizim Çin ile anlaşmamız var” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Oradan aldığımız ve alacağımız aşılar devam ediyor. Bu arada Almanya ile olan anlaşmamız da devam ediyor. Fakat yine Rusya bir anlaşmamız var. Rusya ile olan anlaşma da görüşmelerimiz bakanlıklarımız arasında devam ediyor. Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. O konuda da mutabık kalırsak 50 milyon doz daha Çin'den alabiliriz” dedi.