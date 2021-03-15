Babacan: Bu ülkenin gerçek gündemi Kürt sorunudur

DİYARBAKIR (K24)

Ali Babacan, partisinin merkez Bağlar ilçe kongresine katılmak için geldiği Diyarbakır'da, kahvaltıda gazetecilerle bir araya geldi.

Söz konusu toplantıda konuşan Babacan, "Türkiye'nin tüm coğrafyası bize kapısını, gönlünü açıyor, bizi dinliyor, merak ediyor. Güler yüzle karşılıyor. Herkes dükkanında evinde çay ikram etmek istiyor. Bu açıdan istisnai bir durumdayız ve bundan çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hükümetten beklentilerinin bu ülkenin sorunlarına acilen çözüm bulması olduğunu dile getiren Babacan, şöyle konuştu:

"Bu ülkenin gerçek gündemi işsizliktir, yoksulluktur, hayat pahalılığıdır. Özgürlüklerin sınırlanmış olmasıdır, adaletin olmamasıdır. Bu ülkenin gerçek gündemi, artık hukuk devletinin ortadan kalkmasıdır. Bu ülkenin gerçek gündemi Kürt sorunudur. Bu ülkenin gerçek gündemine dönmesi lazım ve hükümetten de herkesin bu sorunları çözmek için gayret göstermesi lazım. Gayret göstermez ise sorun çözmekte mahir olmaz ise görevini yapmamış olur. Görevini yapmadan da sırf propaganda makinesiyle elindeki medya imkanlarını kullanarak koskoca ülkenin ilgisini olmadık yerlere çekmeye çalışmasınlar."

Babacan, “Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığı” ile ilgili yöneltilen soruyu şu şekilde yanıtladı:

"Sınırların korunmasıyla ilgili tedbirler sadece ülke sınırları içerisinde olmasıyla mümkün olmayabilir. Bazen hudutların korunması için hududun bir miktar ötesinde olmak gerekebilir. Bununla ilgili uluslararası hukukta açık maddeler vardır. Önemli olan burada Türkiye'nin sınır güvenliğidir. Türkiye sınır güvenliğinden taviz vermemelidir ama şu da var ki Türkiye, Suriye'nin kendi iç meselelerinde bir taraftır. Türkiye komşu ülkelerin sorunlarının çözülmesi açısından yapıcı bir tutum almak zorundadır. Sorunların değil çözümlerin bir parçası olmak zorundadır."

Seçim ittifakları konusunda hiçbir siyasi partiyle görüşmelerinin olmadığını belirten Babacan, "Hiçbir siyasi partiyle görüşmemizde ittifak kelimesi geçmedi. Bahsi bile açılmadı. Biz de açmadık, onlar da açmadı çünkü herkes biliyor ki bugün bu işlerin zamanı değil. Seçim kararı alınır o gün konuşulur. Biliyorsunuz ittifaklar, 2018'deki düzenlemeyle 'seçim ittifakı' olarak düzenlendi. Adı üstünde seçim anında oluşuyor, seçimden sonra da hukuki bir anlamı kalmıyor. Seçim sonrası ittifaktan bahsediliyor. O sadece gönüllü birlikteliktir, hukuki bir anlamı yoktur. Siyasi bir iradedir sadece" dedi.

Partilerinin kuruluşundan önce eski Türkiye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Babacan, şunları söyledi:

"Partimizin kuruluş aşamasında Sayın Gül'ün çok ciddi katkıları oldu, açık desteği oldu. Bundan çok mutlu olduk ama partimizi kurduktan sonra kendi karar mekanizmalarımızı oluşturduk. Tamamen kayıt içi çalışan gerçek ne ise görüntüsü o olan bir siyasi parti olarak şu an yolumuza devam ediyoruz. Sayın Gül ile partimiz kurulduktan sonra iki defa bir araya geldik. Ama aile görüşmesi ve ev ziyareti şeklinde. Diğer konular yani hem ittifak meselesi hem cumhurbaşkanlığı adaylıklarıyla ilgili konular kesinlikle gündemimizde yok. Bu konuları hiç konuşmuyoruz. Seçim kararı alınana kadar da hiç konuşmayacağız. O günkü şartlar neyi getirir bugünden bir şey söylememiz doğru olmaz. Prensipte de doğru olmaz uygulamasında da doğru olmaz. İttifaklar ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunu hiç konuşmuyoruz. Seçim kararı alınana kadar hiç konuşmayacağız."

Babacan daha sonra partisinin Bağlar ilçe kongresine katıldı, esnaf ziyaretinde bulundu.