Erdoğan: Mevcut uygulamaları sürdüreceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Erdoğan, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı.

“Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına sokmaya çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık” diyen Erdoğan, “Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep bu mücadeleyi yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini tekrar tekrar bize göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, “Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni siyasi ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Her reform programımız, kamudan özel sektöre kadar tüm tarafların görüş ışığında oluşturulmuştur” diye konuştu.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendiler. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlarımız, ‘İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış’ diyor. Bu süreçte coronavirüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlarımız 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarımızda 122 bin insanımıza karantinada hizmet verdik.”

“AŞILAMADA DÜNYADA BEŞİNCİ DURUMDAYIZ”

“Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle 11 milyon 500 bine ulaştı” diyen Erdoğan, “Aşılama sırasında dünyada 5'inci durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedarikini sürdüreceğiz. Bu sistem üzerinden 12 bin 500 saat yayın yapıldı. Yüz yüze eğitimi ise 15 Şubat'ta kademeli olarak başlattık” şeklinde konuştu.

CORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Coronavirüs tedbirleri hakkında konuşan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vaka, ağır hasta ve vefat sayılarını belli bir rakamın altına düşürmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz kabine toplantımızda şehirlerimizi vaka hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Yeni normalleşme tedbirlerini sizlerle paylaşırken şehirlerimizi tedbirlere uyma derecesine göre gelecekte hangi sınıflandırmada yer alacaklarına karar vereceğini söylemiştik. Bugünkü kabine toplantımızda son 2 haftadaki gelişmelerin etrafında durduk. Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz.”

Erdoğan, “Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Artış hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum” dedi.