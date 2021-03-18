ABD'den HDP ve Gergerlioğlu kararına tepki

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararına ve HDP hakkında açılan kapatma davasına tepki geldi.

Sözcü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi kararı “rahatsız edici” olarak tanımlandı.

Açıklamada HDP hakkında açılan kapatma davası içinse, “Türk seçmenlerin iradesinin haksız yere ihlali ve milyonlarca seçmenin temsil hakkından mahrum edilmesi” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin anayasanın ve bağlı olduğu uluslararası yükümlülüklerin öngördüğü ifade hakkına saygı göstermesi istenen ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“ABD, aralarında 17 Mart’ta parlamento üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinden düşürüldüğü rahatsız edici adımların da yer aldığı Türkiye’deki olayları yakından takip ediyor.

Halkların Demokratik Partisi’ni kapatma çabalarının başlatılmasını da izliyoruz. Bu karar, Türk seçmenlerin iradesini haksız yere ihlal edecek, Türkiye’deki demokrasiyi daha da yıpratacak ve milyonlarca Türk seçmenini seçimle karar verdikleri temsil hakkından yoksun bırakacaktır.

Türk hükümetini, anayasanın koruma kapsamı ve Türkiye’nin uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde ifade özgürlüğüne saygı duymaya çağırıyoruz.”

AP DE TEPKİ GÖSTERDİ

Avrupa Parlamanetosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ve TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesini ortak bir bildiriyle kınadı ve Türkiye'ye anayasasını anımsattı.

Lagodinsky, “Türk yetkilileri, Anayasası ile aynı çizgide olduğunu savundukları değerlere, Avrupa standartlarına bağlılıklarına ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uymaya çağırıyoruz” dedi.

Parlamenterler, kısa süre önce açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı'nı da anımsattıkları bildirileri şöyle:

“Cumhurbaşkanı’nın insanlık onuru, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü merkezine alan İnsan Hakları Eylem Planı’nı sunmasından sadece iki hafta sonra, Gergerlioğlu’nun parlamentodan azledilmesi, gerçekliğin sancılı bir kontrolüdür. Yapılanlar, söylenenden daha önemlidir ve özellikle de bu konuda, herhangi bir yasal reform vaadinden ve AB’ye yönelik iyi niyet söylemlerinden daha yüksek sesle çıkmaktadır.”