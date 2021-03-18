‘AB, Biden’ın isteği üzerine Türkiye'ye yaptırımları dondurdu’

HABER MERKEZİ

Reuters, 4 diplomata dayanarak, AB'nin TPAO'dan daha fazla yetkiliyi kara listeye alma planını dondurduğu haberini geçti.

Haber ajansı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ankara'nın taviz vermeye açık gözükmesinden dolayı Brüksel'den yaptırım uygulamamasını talep ettiğini aktardı.

AB ve ABD'den diplomatlar, “Biden yönetiminin NATO müttefiki Türkiye'nin 'ödün vermeye daha istekli gözüktüğü' bir dönemde AB'nin yaptırım uygulamamasını istediğini” dile getirdi.

Bir AB diplomatı "Türk yetkililerin ilaveten kara listeye alınması çalışması durmuş durumda ve artık ekonomik yaptırımlardan söz etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

İkinci AB diplomatı 'zaten böyle bir çalışmanın gerçek anlamda hiç başlamadığını' söylerken, üçüncüsü "Diplomatik yollara öncelik veriliyor" diye ekledi.

“AB'NİN TÜRKİYE RAPORU YUMUŞAYACAK”

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın arzusu hilafına, Türkiye'deki AB yatırımlarına öncelik veren uzlaşmacı yaklaşımdan yana ağırlık koyduğunu hatırlatan Reuters, AB liderlerinin Türkiye ile ilişkiler hakkında son şeklini vereceği raporun, daha önce Doğu Akdeniz'de enerji sondajları, insan hakları ve göç konularında anlaşmazlıkları sıralaması öngörülürken, artık daha tarafsız tonda çıkmasının beklendiğini belirtti.

“HDP YÜZÜNDEN YAPTIRIM GELMEZ”

Bir diplomat, Yargıtay Başsavcılığı'nın Anayasa Mahkemesi’ne Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) kapatılması başvurusunun, yaptırım meselesini yeniden gündeme getirmesinin beklenmediğini, ama AB'de tartışma konusu olabileceğini söyledi.

Geçen yıl Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden sorumlu oldukları gerekçesiyle TPAO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ferruh Akalın ile TPAO Arama Daire Başkanlığı Müdür Yardımcısı Ali Coşkun Namoğlu'nu kara listeye alan AB'nin Aralık 2020 zirvesinde aldığı karar uyarınca 25-26 Mart 2021 zirvesinde TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin dahil daha fazla yetkiliye yaptırım açıklaması gündemdeydi.

ANKARA HANGİ ADIMLARI ATTI?

AB'nin yaptırımları rafa kaldırmasını sağlayan Ankara'nın diplomatik adımları şöyle sıralandı:

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile video konferans yoluyla, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yüz yüze görüşmeler yaparak, diplomatik değişikliğin işaretini verdi.

- Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmeler, 5 yıl aradan sonra yeniden başladı.

- Erdoğan, Sarı Yelek protestolarıyla devrilmesini temenni ettiği ve akıl sağlığını sorguladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la video konferans yoluyla görüştü.

- Erdoğan'ın dış politika danışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, geçen hafta Ankara'da Fransız ve Alman siyasi danışmanlarla toplantı yaptı.

- Erdoğan'ın cuma günü AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu liderleriyle video konferans görüşmesi yapması bekleniyor.

“ANKARA'NIN TALEPLERİNİ DENGELEMEK MESELESİ”

Ankara'nın Türkiye yurttaşları için AB'den seyahatte vize muafiyeti, Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi ve Doğu Akdeniz'deki enerji haklarının tanınmasını istediğini hatırlatan Reuters, AB'nin ise Türkiye'deki 4 milyon sığınmacı için yeni fonlar serbest bırakmaya hazırlandığını kaydetti.

AB diplomatlarının havanın yumuşamasının Türkiye ile sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğini, Ankara'nın uzun süredir duraklayan AB üyelik hedefinde ilerleme kaydetmek için gerekli hedefleri karşılaması gerektiğini söylediğini ekleyen haber ajansı, AB'nin Türkiye'den sorumlu en üst düzey diplomatı Angelina Eichhorst'un “birliğin Ankara'nın beklentilerini yönetmesi gerektiğine” dair sözlerine dikkat çekti.

Geçen ay Eichhorst "Bazıları, birkaç eylem yüzünden tekrar ilişkilerin yükselişe geçebileceğini düşünebilir. Bunun ayarını bulmak zorundayız, çünkü zaman alan süreçler var" demişti.