Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde 11 maç oynandı: İşte sonuçlar

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D Grubu'ndaki karşılaşmada, son dünya şampiyonu Fransa, evinde Ukrayna 1-1 berabere kaldı.

Fransa'nın golünü, 19’uncu dakikada Griezmann kaydetti. Ukrayna adına skor tabelasını değiştiren oyuncu, 57. dakikada kendi kalesine attığı golle Kimpembe oldu.

E Grubu müsabakasında, FIFA dünya sıralamasının zirvesindeki Belçika ile Galler karşılaştı. Galler, Wilson ile 10’uncu dakikada öne geçti ancak ev sahibi Belçika, De Bruyne'ün 22, Thorgan Hazard'ın 28 ve Lukaku'nun (penaltıdan) 73’üncü dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı.

E Grubu'ndaki diğer karşılaşma ise 8 gole sahne oldu. Çekya, Soucek (3), Schick, Barak ve Jankto'nun golleriyle Estonya deplasmanından 6-2 galip ayrıldı.

İlk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Sırbistan-İrlanda Cumhuriyeti: 3-2

Portekiz-Azerbaycan: 1-0

D Grubu:

Finlandiya-Bosna Hersek: 2-2

Fransa-Ukrayna: 1-1

E Grubu:

​​​​Belçika-Galler: 3-1

Estonya-Çekya: 2-6

G Grubu:

Türkiye-Hollanda: 4-2

Cebelitarık-Norveç: 0-3

Letonya-Karadağ: 1-2

H Grubu:

Malta-Rusya: 1-3

Slovenya-Hırvatistan: 1-0

Güney Kıbrıs-Slovakya: 0-0