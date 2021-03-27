Ordudan göstericilere: Başınızdan vurulabilirsiniz

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Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu en az 60 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan devlet televizyonundan bir mesaj yayımlayan ordu, hafta sonu yapılacak gösterilere karşı protestoculara “Başınızdan ya da arkanızdan vurabilirsiniz” uyarısında bulundu.

Cunta yönetimi, “Daha önceki ölümlerde olduğu gibi başınızdan ya da sırtınızdan vurulabileceğiniz bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz” ifadeleriyle protestoya hazırlanan darbe karşıtı halkın evlerinden çıkmamasını istedi.

MYANMAR’DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 380'in üzerinde gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.