Kerkük’ün atanmış valisinden Kürt ve Türkmenlere karşı yeni hamle

KERKÜK (K24)

Kerkük’ün atanmış valisi Rakan Cuburi, bu sefer de Kürt ve Türkmenlerin idari makamlardaki haklarını Araplara vermek için adım atmaya hazırlanıyor.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Kerkük Sorumlusu Muhammed Hurşid, Kerkük’ün dayatmayla atanmış valisinin Kürt ve Türkmenleri idari makamlardan mahrum bırakmak istediğini söyledi.

K24’e konuşan KDP Kerkük Sorumlusu Muhammed Hurşid, “Kerkük İl Meclisi’ndeki taraflar, 2007’de Rizgar Ali’nin imzasıyla anlaşma yaptılar. İdari makamlar bu anlaşma çerçevesinde taraflar arasında dağıtılıyordu. Şimdi ise Rakan Cuburi, atanmış vali sıfatıyla idari makamlar için İl Meclisi’ne bir yazı gönderdi” dedi.

Kerkük’ün idari makamlarının yeniden dağıtımına dair İl Meclisi’ne gönderilen yazının Kürt ve Türkmenleri engelleyip, Arapların sayısını artırmayı planladığını kaydeden Hurşid, “İl Meclisi’nde Kardeşlik Listesi’nin sandalye sayısı 26, Türkmenlerin sandalye sayısı 9, Araplarınki ise 6 olduğu halde idari makamları yeniden dağıtmak istiyor. Burada Araplara verilecek idari makamların sayısını artırmak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu’nun il meclislerinin çalışmalarını durdurduğunu kaydeden Hurşid, konunun Federal Mahkeme’de olduğunu ve mahkemenin kararını beklediklerini söyledi.

Valinin il meclisindeki sandalye sayısına müdahale hakkının olmadığını vurgulayan Hurşid, bunun yürütmenin yasama organına müdahalesi anlamına geldiğini ve anayasaya aykırı olduğunu ifade etti.

KDP olarak atanmış valinin yeni adımına karşı durduklarını söyleyen Hurşid, İl Meclisi’ndeki diğer gruplarla konuştuklarını ve Cuburi’nin adımını hiçbir kesimin kabul etmediğini belirtti.